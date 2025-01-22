Зеленский рассказал, сколько миротворцев нужно для гарантий безопасности
Украине нужны сотни тысяч европейских миротворцев, которые обеспечивали безопасность страны после окончания военного конфликта с Россией, заявил президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«От всех европейцев? 200 000 — это минимум. Это минимум, иначе ничего не будет», — сказал он (цитата по Reuters), отвечая на вопрос об идее присутствия миротворческого контингента в стране. Это примерно равно численности вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год, отмечает агентство.
Как отмечала Financial Times, официально европейские члены НАТО имеют в общей сложности 1,9 млн военнослужащих, но в реальности им будет сложно направить в зону конфликта более 300 тыс. солдат, на подготовку которых понадобятся месяцы.
Выступая в Давосе, Зеленский заявил, что одним из взможных вопросов в ходе переговоров об урегулировании станет «сокращение украинской армии в разы». Самый быстрый путь [для России] — давить на США, чтобы Украина не была в НАТО, и на всех союзников, чтобы они давили на нас, чтобы мы уменьшили армию в пять раз», — сказал Зеленский (цитата по Hromadske) и исключил, что Украина согласится на это требование. По словам президента, численность украинской армии сейчас составляет 880 тыс. солдат и офицеров.
Идея отправки европейских военных на Украину в случае прекращения огня обсуждается несколько месяцев, The Washington Post писала, что, по оценке аналитиков и чиновников, в стране потребуется разместить десятки тысяч солдат. Reuters сообщал, что речь может идти от 40 тыс. до 100 тыс. миротворцев.
В Кремле заявляли, что возможное размещение европейских миротворцев на Украине должно обсуждаться в ходе переговоров, но «забегать вперед» не нужно. При этом глава МИДа Сергей Лавров сказал, что Россию не устраивают предложения команды президента США Дональда Трампа о вводе в соседнюю страну «британских и европейских миротворческих сил».
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