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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал, сколько миротворцев нужно для гарантий безопасности

Зеленский: Украине для обеспечения безопасности нужны 200 тыс. миротворцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине нужно не менее 200 тыс. миротворцев, «иначе ничего не будет», заявил Зеленский. Он исключил сокращение армии страны в пять раз
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Украине нужны сотни тысяч европейских миротворцев, которые обеспечивали безопасность страны после окончания военного конфликта с Россией, заявил президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«От всех европейцев? 200 000 — это минимум. Это минимум, иначе ничего не будет», — сказал он (цитата по Reuters), отвечая на вопрос об идее присутствия миротворческого контингента в стране. Это примерно равно численности вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год, отмечает агентство.

Как отмечала Financial Times, официально европейские члены НАТО имеют в общей сложности 1,9 млн военнослужащих, но в реальности им будет сложно направить в зону конфликта более 300 тыс. солдат, на подготовку которых понадобятся месяцы.

Британия и Франция обсудили отправку миротворцев на Украину
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Выступая в Давосе, Зеленский заявил, что одним из взможных вопросов в ходе переговоров об урегулировании станет «сокращение украинской армии в разы». Самый быстрый путь [для России] — давить на США, чтобы Украина не была в НАТО, и на всех союзников, чтобы они давили на нас, чтобы мы уменьшили армию в пять раз», — сказал Зеленский (цитата по Hromadske) и исключил, что Украина согласится на это требование. По словам президента, численность украинской армии сейчас составляет 880 тыс. солдат и офицеров.

Идея отправки европейских военных на Украину в случае прекращения огня обсуждается несколько месяцев, The Washington Post писала, что, по оценке аналитиков и чиновников, в стране потребуется разместить десятки тысяч солдат. Reuters сообщал, что речь может идти от 40 тыс. до 100 тыс. миротворцев.

В Кремле заявляли, что возможное размещение европейских миротворцев на Украине должно обсуждаться в ходе переговоров, но «забегать вперед» не нужно. При этом глава МИДа Сергей Лавров сказал, что Россию не устраивают предложения команды президента США Дональда Трампа о вводе в соседнюю страну «британских и европейских миротворческих сил».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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