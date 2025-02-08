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Военная операция на Украине ,  
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Шольц счел преждевременными дебаты насчет миротворцев на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц счел преждевременным обсуждать идею отправки миротворцев на Украине. По мнению канцлера Германии, сначала нужно добиться прекращения конфликта, а гарантии безопасности нужно обсуждать на переговорах
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Yves Herman / Reuters)

Говорить о миротворческой миссии Запада на Украине преждевременно, заявил в интервью RND канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Это связано с тем, что предполагается, что Украина не получит обратно часть своей территории от России», — отметил он.

Украина не признает вхождение в состав России по итогам референдумв 2014 и 2022 годов Крыма, Севастопооля, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Вывод украинских войск с территории четырех последних — одно из условий Москвы для старта переговоров, которые летом 2024-го озвучилпрезидент Владимир Путин.

По словам Шольца, нужно «положить конец конфликту и начать реальные переговоры», мир не должен быть «навязанным». «Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть будущие гарантии безопасности Украины», — подчеркнул Шольц. Он добавил, что Киев будет иметь армию, которую не сможет содержать финансово, и в таком случае ее «друзья», в том числе и Германия, смогут помочь.

Зеленский назвал вопросы к миротворческой миссии Запада на Украине
Политика

В конце прошлого года The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря озвучил пожелание размесить европейские войска на Украине. Собеседники газеты отметили, что ранее такая инициатива обсуждалась между британской и французской сторонами, затем к переговорам подключились США, Украина и некоторые другие европейские страны.

The Times 31 января, ссылаясь на неназванных дипломатов и чиновников, сообщила, что идею о миротворцах поддерживают в Лондоне, Париже и в североевропейских столицах, а Берлин выступает против. Кроме того, страны Балтии и Польша опасаются, что отправка миротворцев на Украину потребует ресурсов НАТО, оставив данные государства в уязвимом положении.

Зеленский говорил, что минимальное число миротворцев, которых нужно будет направить на Украину, это 200 тыс. Reuters отмечал, что это примерно равно численности вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год.

По данным Politico, союзники Киева в Европе обсуждали отправку миротворческих сил численностью до 50 тыс. военнослужащих из пяти-шести европейских стран, которые будут охранять демаркационную линию между Россией и Украиной в случае прекращения огня.

Глава МИД России Сергей Лавров в декабре говорил, что Москву не устравает идея «ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил». Представитель Кремля Дмитрий Песков до этого отмечал, что вопрос «может обсуждаться» на переговорах.

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Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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