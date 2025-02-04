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Военная операция на Украине ,  
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В МИД России перечислили условия для переговоров с Украиной

МИД: Россия готова к переговорам с Украиной на основе стамбульского договора
Сюжет
Военная операция на Украине

Москва готова проводить мирные переговоры с Киевом на основе стамбульских соглашений 2022 года, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору. Как не раз отмечалось, мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа 2022 года», — отметил он.

По словам Полищука, до начала мирного урегулирования следует разрешить вопрос с легитимностью украинского президента Владимира Зеленского и указом на запрет переговоров с президентом России Владимиром Путиным, который вступил на Украине в силу осенью 2022 года.

После начала боевых действий на Украине российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции.

Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, говорил он. Однако в мае 2022 года переговоры были приостановлены после публикации кадров из Бучи.

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Ранее Путин заявил, что хотя Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным лидером Украины, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание. По его словам, срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года, и он не имеет права ставить подпись под документами.

Президент также отметил, что переговоры осложняются указом, принятым в Киеве, который запрещает переговоры с Путиным, пока тот является главой государства. Президент счел это юридической ловушкой.

Путин также отметил что был готов встретиться с Зеленским весной 2022 года по предложению украинской стороны.

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