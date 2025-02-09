AP оценила готовность России к переговорам об Украине с Трампом
Российский президент Владимир Путин «как никогда близок» к достижению своих целей на Украине, поэтому у него «нет стимулов» садиться за стол переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, как бы последний «ни уговаривал или ни угрожал», пишет AP со ссылкой на российских и западных экспертов.
Трамп в начале февраля дал понять, что США ведут переговоры с Россией об Украине без участия Киева, напоминает агентство: тогда он заявил, что его администрация ведет «очень серьезные» обсуждения с Москвой, не приведя деталей. Также республиканец допустил, что он и Путин могут вскоре предпринять «значительные» действия для прекращения почти трехлетнего конфликта, отметив последствия для российской экономики, и пообещал ввести высокие тарифы против России, если она не согласится на сделку по Украине.
Однако, отмечает AP, российская экономика не рухнула и власти страны не сталкиваются с давлением изнутри и требованиями прекратить бои.
«На Западе откуда-то возникла идея, что Путину важно достичь соглашения и положить конец всему. Это не так», — сказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он предположил, что союзники Трампа, похоже, боятся его и сдаются из-за угроз республиканца. «Большой вопрос» заключается в том, что произойдет, когда Путин этого не сделает, заявил Лукьянов.
Хотя Трамп угрожал России новыми санкциями, пошлинами и снижением цен на нефть, экономического «чудо-оружия», которое могло бы положить конец боям, не существует, заявил военный эксперт из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Ричард Конноли. В Кремле говорили, что не видят в угрозах президента США «ничего нового», Москва готова «к равноправному и взаимоуважительному диалогу», который «имел место между двумя президентами» во время первого срока Трампа.
По мнению экс-посла Великобритании в США Кима Даррока, Трамп хочет оставить память о себе, как о миротворце, но «история не будет к нему благосклонна», если по итогам его соглашения с Москвой Украина не вернет утраченные территории и обязуется придерживаться политики нейтралитета. Сделка в пользу Москвы станет сигналом «слабости Америки», уверена бывший официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Путин и Трамп «не очень похожи», первый придерживается системного подхода, а второй действует как бизнесмен и принимает «быстрые» решения, заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинистё. Это может привести к разногласиям, так как американский президент хочет скорейшего урегулирования, а Путин «ищет более медленное решение, которое укрепит его военные позиции и ослабит как Киев, так и политическую волю Запада», считает он.
Путин и Трамп встречались несколько раз во время первого срока республиканца (январь 2017 года — январь 2021 года): например, на полях саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года, несколько месяцев спустя на саммите АТЭС во Вьетнаме, в июле 2018 года в Хельсинки, в ноябре того же года в Париже. По мнению опрошенных AP российских экспертов, российский президент тогда понял, что такие встречи «мало что дали».
Российский президент, как и Трамп, не раз говорил о готовности к диалогу с новыми властями США, в том числе об Украине. «Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — заявил он в конце января. Говоря о мирных инициативах новой администрации Белого дома, Путин сказал: «Мы тоже стремимся к завершению конфликта на Украине».
8 февраля Трамп в беседе с New York Post сообщил, что разговаривал с Путиным по телефону, чтобы договориться о завершении конфликта, в Кремле это не подтвердили и не опровергли.
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