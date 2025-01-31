The Times назвала сторонников и противников отправки миротворцев Киеву

The Times: Британия и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Страны Европы не пришли к единому мнению о том, нужно ли им отправлять миротворцев на Украину в случае, если Москва и Киев договорятся об урегулировании конфликта. Лучшим вариантом источники The Times называют миротворцев ООН

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Великобритания и другие страны Европы разделились во мнениях о том, стоит ли им отправить на Украину миротворцев, пишет The Times со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Франция, Британия и страны Северной Европы поддерживают отправку европейской миротворческой миссии на Украину в случае перемирия, против выступает Германия. Кроме того, страны Балтии и Польша опасаются, что отправка миротворцев на Украину потребует ресурсы НАТО, оставив данные государства в уязвимом положении.

При этом, как пишет The Times, складывается консенсус, что для подобных посткризисных мер потребуется согласие президента США Дональда Трампа. Достаточное количество сухопутных сил страны Европы могут найти и сами, но от США потребуется обеспечить «прикрытие» от атак с воздуха, заявил газете высокопоставленный британский чиновник. Речь может идти о комплексах ПВО Patriot, а также обмене разведданными, пишет The Times. Британия могла бы отправить 10-25 тыс. военных, заявил источник газеты в армии.

Некоторые дипломаты и источники издания в военных структурах считают, что разумнее было бы отправить около 100 тыс. миротворцев под эгидой ООН, что не потребует прямого участия США, а власти России с большей вероятностью согласятся именно на такой вариант.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе говорил, что для гарантий безопасности Киеву нужно не меньше 200 тыс. миротворцев. По данным Financial Times, несмотря на заявления главы государства, украинские власти считают, что согласовать удастся размещение не более чем 50 тыс. иностранных военных.

В Кремле в декабре говорили, что размещение миротворцев может обсуждаться на переговорах, но пока предпосылок нет. Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россию не устраивают предложения команды Трампа отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет и ввести британских и европейских миротворцев.