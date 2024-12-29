Лавров заявил о несогласии Москвы с идеями команды Трампа по Украине
Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа об отсрочке на 20 лет членства Украины в НАТО и вводе «британских и европейских миротворческих сил», заявил в интервью ТАСС глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Принципиальная позиция России по урегулированию хорошо известна. Ее неоднократно озвучивал президент Путин, в том числе в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря. Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», — сказал он.
Лавров добавил, что Москва не получала от Вашингтона «каких-либо официальных сигналов по украинскому урегулированию», и подчеркнул, что до инаугурации Трампа такие полномочия есть лишь у администрации действующего президента США Джо Байдена.
«Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу Time от 12 декабря, то он ведет речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения», — уточнил министр.
писала, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону и отложить членство в НАТО на 20 лет в обмен на продолжение поставок оружия Киеву. Издание со ссылкой на источники также сообщало об интересе республиканца к идее размещения европейских миротворцев на Украине. Вместе с тем, как подчеркивало WSJ, пока неясно, поддержит ли эту инициативу новая администрация США.
Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции на Украине ее стремление в НАТО. Москва также критикует любую западную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В качестве условий для прекращения огня и начала переговоров глава государства предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, отказаться от членства в НАТО и снять международные санкции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом.
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