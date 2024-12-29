Лавров заявил о несогласии Москвы с идеями команды Трампа по Украине

Лавров: Россия не согласна с идеями команды Трампа по урегулированию на Украине

На переговорах по Украине речь может идти только «о надежных договоренностях, которые устранят первопричины конфликта», заявил Лавров. WSJ писало об идеях команды Трампа отложить членство в НАТО на 20 лет и ввести миротворцев ЕС

Сергей Лавров (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа об отсрочке на 20 лет членства Украины в НАТО и вводе «британских и европейских миротворческих сил», заявил в интервью ТАСС глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Принципиальная позиция России по урегулированию хорошо известна. Ее неоднократно озвучивал президент Путин, в том числе в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря. Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», — сказал он.

Лавров добавил, что Москва не получала от Вашингтона «каких-либо официальных сигналов по украинскому урегулированию», и подчеркнул, что до инаугурации Трампа такие полномочия есть лишь у администрации действующего президента США Джо Байдена.

«Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу Time от 12 декабря, то он ведет речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения», — уточнил министр.

Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября, его инаугурация состоится 20 января. Он неоднократно критиковал военную помощь Украине и обещал урегулировать конфликт в ближайшее время. The Wall Street Journal (WSJ) писала , что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону и отложить членство в НАТО на 20 лет в обмен на продолжение поставок оружия Киеву. Издание со ссылкой на источники также сообщало об интересе республиканца к идее размещения европейских миротворцев на Украине. Вместе с тем, как подчеркивало WSJ, пока неясно, поддержит ли эту инициативу новая администрация США.

Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции на Украине ее стремление в НАТО. Москва также критикует любую западную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В качестве условий для прекращения огня и начала переговоров глава государства предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, отказаться от членства в НАТО и снять международные санкции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом.