Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным», — говорится в указе, подписанном Зеленским.
Соответствующее решение было принято единогласно на заседании СНБО 30 сентября. Ранее в тот же день Зеленский заявил, что украинская сторона готова к диалогу с Россией, но не с Путиным, а «уже с другим президентом».
Заявление украинской стороны об отказе от переговоров с российским президентом прозвучало почти сразу после того, как в Кремле прошла церемония подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России с участием Путина и глав всех четырех регионов. Этому предшествовали референдумы, на которых, по данным местных ЦИК, большинство жителей высказались за присоединение к России.
Перед началом российской военной операции на Украине 24 февраля Зеленский не раз выражал готовность к двусторонней встрече с Путиным, но в Кремле говорили, что не видят для этого предпосылок. Весной, после того как застопорился переговорный процесс между делегациями двух стран (Москва и Киев возложили ответственность за это друг на друга), Зеленский говорил, что «в принципе не воспринимает какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации», кроме Путина, и только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий. По мере продолжения конфликта позиция Украины поменялась: власти предупредили, что в случае проведения референдумов и признания Россией их результатов переговоры с Москвой станут невозможны (Киев считает оккупированными и обещает вернуть утраченные территории).
Российские власти, в свою очередь, говорят, что не отказываются от переговоров с Киевом. Путин призвал Украину вернуться к ним, но в то же время подчеркнул, что не намерен обсуждать статус ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья: жители «сделали свой однозначный выбор», и Россия его «не предаст». «Те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться», — заявил глава МИДа Сергей Лавров.
3 октября Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов и одобрила соответствующие законы; на следующий день это сделал Совфед. Теперь документы должен подписать Путин.