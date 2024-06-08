Минобороны Австрии сочло допуск ударов по России переходом красной линии

Решение США, Франции и Германии разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России стало пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер в интервью Die Presse.

«Тем самым красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину», — сказала она газете.

США в конце мая разрешили Украине бить американским оружием по военным целям на территории России рядом с Харьковской областью, чтобы остановить продвижение российских войск в этом регионе. Вслед за этим аналогичное разрешение дали Германия, Чехия, Великобритания и Франция.

Разрешение Киеву наносить удары по России раскритиковали премьер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо. В Белом доме в ответ на критику подчеркнули, что Украина существенно ограничена в географии ударов, а Вашингтон не желает ни ядерного конфликта с Россией, ни начала третьей мировой войны. Ограничения ослабили на фоне «невероятного давления» в Харьковской области после изучения всех вариантов, пояснили в американской администрации.

Москва предупредила о последствиях и ответе на возможные удары по территории России. В Кремле обвинили НАТО в «повышении градуса эскалации».