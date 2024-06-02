Белый дом заявил о нежелании Байдена провоцировать третью мировую войну

Москва предупреждала об опасных последствиях снятия ограничений на западное оружие для Киева. В Белом доме подчеркнули: речь идет о военных целях на территории России, но США стремятся избежать глобальной войны

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Американского президента Джо Байдена тревожит риск эскалации в российско-украинском конфликте с самого начала боев, он не хочет стать ответственным за развязывание третьей мировой войны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете небезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире ABC.

Так Кирби ответил на вопрос журналиста, не рискуют ли США стать участником российско-украинского конфликта после данного Киеву разрешения использовать американское оружие для ударов по территории России.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — добавил он.

Украинские войска столкнулись с «невероятным давлением» в Харьковской области и запросили разрешение использовать полученное оружие, продолжил Кирби. Он подчеркнул, что речь идет о нанесении ударов по военным объектам, орудийным позициям, перевалочным базам, «которые Россия использует для создания своего рода буферной зоны». Байден рассмотрел все варианты и позволил использовать вооружение только близ Харькова.

О наступлении России под Харьковом объявил 10 мая украинский президент Владимир Зеленский. Российское Минобороны затем не раз объявляло о взятии населенных пунктов в этом регионе. Наступление стало следствием обстрелов Белгорода и необходимости создания «санитарной зоны», объяснял президент Владимир Путин. Он также говорил, что «на сегодня» плана взятия Харькова нет.

По сведениям Washington Post, в Киеве и Вашингтоне еще в апреле были обеспокоены возможным наступлением России, но прямо попросить о разрешении на снятие ограничений Киев решился только 13 мая, когда стало «нечего терять». Украинские чиновники провели полуторачасовой разговор с коллегами из США, после чего те передали Байдену опасения Киева. Президент США поручил разработать детальные инструкции, а прибывший из Киева госсекретарь Энтони Блинкен значительно ускорил работу над ними, сократив сроки от двух недель до нескольких дней. Один собеседник издания назвал события «молниеносными» на фоне предыдущих действий США, другие источники посетовали, что в Вашингтоне могли быть быстрее.

Власти России еще на этапе дискуссий предупреждали об опасных последствиях таких мер. «Это серьезная вещь, и мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим, смотрим», — говорил президент Владимир Путин. Его представитель Дмитрий Песков охарактеризовал дискуссии на Западе как «абсолютно безответственные».