Премьер Словакии предупредил об эскалации из-за ударов Украины по России

Переживший покушение Фицо проголосовал, опираясь на костыль, и пояснил: это важно для достижения мира в Европе. Комментируя удары по России он признал небольшое влияние Словакии, но пообещал противостоять таким «военным авантюрам»

Роберт Фицо (Фото: из личного архива Robert Fico)

Согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», написал словацкий премьер Роберт Фицо в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Я не буду втягивать Словакию ни в какие подобные военные авантюры и в пределах наших небольших словацких возможностей сделаю все, чтобы мир стал приоритетом перед войной», — пообещал Фицо.

Он опубликовал снимок с бюллетенем и урной для голосования - в Европе избирают депутатов Европарламента. На фотографии Фицо опирается на костыль — недавно он пережил покушение. Премьер объяснил, что покинул больницу в силу важности выборов в Европейский парламент и необходимости избрать депутатов, которые «будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны».

США в конце мая разрешили Украине бить американским оружием по военным целям на территории России рядом с Харьковской областью, чтобы остановить продвижение российских войск в этом регионе. Вслед за этим аналогичное разрешение дали Германия, Чехия, Великобритания.

Ослабление ограничения раскритиковал и венгерский премьер Виктор Орбан. Он увидел в нынешней ситуации приближение к точке невозврата перед глобальным конфликтом и также призвал проголосовать на выборах в Европарламент, назвав голосование «шансом на мир».

Власти США в ответ на критику подчеркивают, что Украина существенно ограничена в географии ударов и Вашинтон не желает ни ядерного конфликта с Россией, ни начала третьей мировой войны. Ослабление запретов произошло на фоне «невероятного давления» в Харьковской области и тщательного изучения всех других вариантов, пояснили в Белом доме.

Москва предупреждала об опасных последствиях. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?», — задался вопросом президент Владимир Путин.

Собеседники Politico ранее усомнились в том, что Словакия под управлением Фицо создаст существенную проблему для поддержки Украины со стороны Запада. «Словакия — такая незначительная страна, что это вряд ли что-то изменит. У Словакии практически нет рычагов воздействия. Им нужны финансовые фонды и добрая воля ЕС, они не могут позволить себе создавать проблемы в Брюсселе», — объяснил один из источников.

Французский чиновник тогда же напомнил, что риторика Орбана не помешала помочь Украине, поскольку все решения о санкциях Евросоюза против России приняли единогласно.