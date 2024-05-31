Германия вслед за США разрешила Украине бить по России своим оружием
Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Украине наносить удары по территории России немецким оружием, сообщил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт.
Берлин снял ограничения на использование вооружений на фоне активных военных действий в Харьковской области. Хебестрейт заявил, что Киев имеет право защищаться от этих нападений». «Украина может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе и поставленное нами», — заявил он (цитата по Bild).
Накануне Politico, The New York Times и другие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но исключительно в районе у границы с Харьковской областью. В Госдепартаменте это подтвердили.
Российские власти заявляли, что это приведет к серьезной эскалации. «Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», — говорили в Кремле, предупредив об ответных мерах Москвы.
Материал дополняется
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов