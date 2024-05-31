Германия вслед за США разрешила Украине бить по России своим оружием

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Украине наносить удары по территории России немецким оружием, сообщил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт.

Берлин снял ограничения на использование вооружений на фоне активных военных действий в Харьковской области. Хебестрейт заявил, что Киев имеет право защищаться от этих нападений». «Украина может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе и поставленное нами», — заявил он (цитата по Bild).

Накануне Politico, The New York Times и другие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но исключительно в районе у границы с Харьковской областью. В Госдепартаменте это подтвердили.

Российские власти заявляли, что это приведет к серьезной эскалации. «Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», — говорили в Кремле, предупредив об ответных мерах Москвы.

Материал дополняется