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Военная операция на Украине ,  
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Германия вслед за США разрешила Украине бить по России своим оружием

Германия разрешила Украине наносить удары по целям в России немецким оружием
Сюжет
Военная операция на Украине
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Украине наносить удары по территории России немецким оружием, сообщил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт.

Берлин снял ограничения на использование вооружений на фоне активных военных действий в Харьковской области. Хебестрейт заявил, что Киев имеет право защищаться от этих нападений». «Украина может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе и поставленное нами», — заявил он (цитата по Bild).

Накануне Politico, The New York Times и другие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но исключительно в районе у границы с Харьковской областью. В Госдепартаменте это подтвердили.

Российские власти заявляли, что это приведет к серьезной эскалации. «Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», — говорили в Кремле, предупредив об ответных мерах Москвы.

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Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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