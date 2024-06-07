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Военная операция на Украине ,  
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Орбан ответил на слова Путина предложением «не дергать русских за усы»

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин в ответ на удары по России допустил передачу оружия для «ударов по чувствительным объектам» западных стран. Орбан заявил о приближении к точке невозврата, за которой последует мировая война
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Россия не страна третьего мира, а самое крупное государство с мощной военной промышленностью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ», — предупредил Орбан (цитата по Portfolio).

Поводом для комментариев премьер-министра Венгрии стало полученное Украиной разрешение США бить американским оружием по военным целям на территории России рядом с Харьковской областью, а также последовавшие вслед за этим слова российского президента Владимира Путина: «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?»

«Россия сказала, что начиная с этого момента может поставить оружие противникам США в любой точке мира. Это большое заявление, сообщение, основанное на фактах. Это не пропаганда», — считает Орбан. По его мнению, если Москва действительно так ответит и передаст оружие Кубе или странам Африки, то число погибших конфликтах по всему миру увеличится, «ситуация везде станет напряженнее».

В истории каждого вооруженного конфликта был момент, после которого не было обратного пути, и «мы приближаемся» к этой точке, уверен Орбан. Конфликт начался как региональный и его не получилось купировать в самом начале, рассказал премьер, а теперь последствия проявляются по всему миру и именно так региональные столкновения перерастают в мировые войны. «Затянувшаяся война не приносит пользы даже победителям», — подчеркнул он.

В этот уик-энд, с 6 по 9 июня, у Европы появляется «шанс на мир» в связи с выборами в Европарламент, считает Орбан. «Мы можем создать трансатлантическую мирную коалицию, и тогда можно будет остановить войну», — полагает он. Венгерский премьер также связывает свои надежды на урегулирование конфликта с возможным возвращением Дональда Трампа на пост президента США.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Власти США подчеркивают, что ограничения в отношении использования оружия были ослаблены лишь частично для самообороны Украины, поскольку президент Джо Байден не хочет спровоцировать третью мировую войну. «Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — отметили в Белом доме.

Как выяснила The New York Times, в президентской администрации считают, что приоритеты Киева и Вашингтона расходятся: властям Украины «больше нечего терять» от обострения отношений с Россией, но США стремятся не допустить ядерной эскалации.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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