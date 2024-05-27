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Военная операция на Украине ,  
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Кремль объяснил «военным экстазом» призыв НАТО снять ограничения с ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Призыв Столтенберга разрешить Киеву бить западным оружием по территории России повышает градус эскалации, считает Песков. По его словам, НАТО заигрывает с военной риторикой и впадает в «военный экстаз»
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Андрей Нестеренко / Reuters)

НАТО повышает градус эскалации, заигрывает с военной риторикой и впадает в «военный экстаз», заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв генсека альянса Йенса Столтенберга снять запрет для Украины на удары по российской территории западным оружием.

«Это не может быть его личным мнением. Он официальное лицо, он является генеральным секретарем Североатлантического альянса, так это и воспринимаем», — сказал Песков. Он также назвал противоречивым заявление Столтенберга о намерении НАТО не вступать в прямое столкновение с Россией. По словам Пескова, сейчас стороны фактически находятся в прямой конфронтации.

Ранее Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что Украина должна иметь возможность использовать поставляемое Западом оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России. По его словам, сейчас пришло время для снятия подобных ограничений, так как линия фронта и граница близ Харькова — «почти одно и то же».

Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по России
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Йенс Столтенберг
20 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с западными партнерами возможности применения поставляемого оружия для ударов по территории России. При этом он не озвучивал конкретные страны, которые принимают участие в этих переговорах.

Минобороны России за последние дни отчитывалось об установлении контроля над более чем десятком населенных пунктов в Харьковской области. Последним из них стала Ивановка на востоке Купянского района. По данным ведомства, российские военнослужащие установили над ней контроль 27 мая.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что она лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.

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