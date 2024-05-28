Премьер Чехии счел Украину вправе бить западным оружием по России

Премьер Чехии счел Украину вправе применять западное оружие для ударов по России. В то же время премьер Бельгии не поддержал снятие ограничений, к которому призывает генсек НАТО. Москва обвинила альянс в повышении уровня эскалации

Петр Фиала (Фото: Eva Korinkova / Reuters)

Разрешить Украине использовать поставляемое ей оружие для ударов по России «совершенно логично», заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, отвечая на вопрос, как он относится к призыву генсека НАТО Йенса Столтенберга сделать это.

«Украина <...> имеет все права использовать все варианты для своей защиты», — сказал Фиала (цитата по Novinky).

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Брюссель передает Киеву вооружения с условием использования только на территории Украины, передает Het Laaste Niews. Это прописано в двустороннем соглашении о безопасности, которое лидеры стран подписали 28 мая.

В частности, это касается 30 истребителей F-16, которые Бельгия обещала поставить до 2028-го. Первые поставки Брюссель обещает до конца текущего года.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая рассказал о переговорах с союзниками о снятии запрета на использование западного оружия для ударов по территории России. Однако, по его словам, «пока ничего положительного нет». На смягчении этого требования настаивает госсекретарь США Энтони Блинкен, писала The New York Times. Однако в Белом доме заявили, что «не поощряют и не допускают» ударов по России с применением поставляемого США оружия.

Великобритания разрешила Украине использовать оружие для ударов по Крыму. Лондон, как и другие западные страны, не признает итогов референдума 2014 года, по результатам которого полуостров вошел в состав России. Москва заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не увидел причин ограничивать Украину в применении поставляемого оружия. Против снятия ограничений выступили Германия, Италия и Испания. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что это «развивающаяся дискуссия» среди союзников Киева.

В Кремле обвинили НАТО в «повышении градуса эскалации» и заигрывании с военной риторикой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны альянса «впадают в военный экстаз» и с этой реальностью Москве «нужно иметь дело и дальше».