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Военная операция на Украине ,  
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Макрон назвал допустимые цели для передаваемых Киеву истребителей

Макрон допустил примение французских самолетов для ударов с Украины по России
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что Киев будет использовать истребители Mirage 2000-5, переданные Парижем, для атак объектов в России, откуда наносились удары по Украине. Об этом он заявил в интервью TF1.

По словам французского президента, запрет Киеву «нейтрализовать эти российские возможности» будет равен заявлению, что Украина «больше не может защищаться».

Он подчеркнул, что Франция не согласна на применение своего оружия против гражданского населения. В мае Макрон также предложил разрешить Киеву «нейтрализовать» российские военные объекты, с которых запускаются ракеты по территории Украины.

Макрон объявил о передаче Украине истребителей и подготовке тысяч солдат
Политика
Истребители&nbsp;Mirage 2000

Президент Франции 6 июня объявил о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5, а также о запуске программы обучения украинских пилотов. Кроме того, Париж начнет подготовку украинских военнослужащих. Всего французская сторона намерена подготовить 4500 человек, сообщил он.

Париж рассчитывает, что истребители прибудут на Украину к концу года, уточнил президент Франции. Обучение летчиков управлению Mirage 2000-5 начнется этим летом, по словам Макрона, на это «нужно пять-шесть месяцев».

Mirage 2000-5 — модернизированная версия истребителя Mirage 2000 четвертого поколения. Эти самолеты способны применять крылатые ракеты SCALP-EG, которые Франция уже отправила на Украину, а также «умные» авиабомбы AASM Hammer.

Forbes писал, что Париж допускал передачу Киеву около 20 истребителей Mirage 2000.

Подготовка солдат, по мнению французского президента, не является «фактором эскалации».

Россия осуждает поставки оружия Украине странами Запада. Президент Владимир Путин подчеркивал, что поставки дальнобойного оружия на Украину для ударов по российской территории являются «прямым участием в войне» против Москвы. В Кремле предупреждали об ответе на возможные удары по России.

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Персоны
Эмманюэль Макрон Франция истребители авиаудар Украина
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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