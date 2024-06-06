Песков рассказал о предельно ясных словах Путина о поставках оружия

Песков заверил, что последствия поставок западными государствами вооружений Украине для ударов по России «обязательно будут». Путин заявлял о возможных «асимметричных» поставках оружия Россией противникам стран Запада

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Поставки западными государствами вооружений Украине для ударов по России не останутся без последствий, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Этот тезис] весьма и весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружений, которые будут стрелять по нам, не могут остаться без последствий», — сказал он, комментируя заявление президента Владимира Путина о возможной асимметричной поставке вооружений противникам западных государств.

Песков заверил, что «эти последствия обязательно будут». При этом Песков не стал уточнять регионы или страны, куда Москва может отправить оружие. «Здесь все предельно ясно, и поэтому это не нуждается в каком-то расширении», — сказал Песков.

5 июня Путин отметил, что Россия может поставить свое вооружение в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?», — спросил глава государства. По его словам, такой ответ «может быть асимметричным».

Президент говорил об опасности ситуации, когда государства, которые поставляют оружие воюющим сторонам, также «управляют» его применением.

В конце мая США и Германия разрешили Украине наносить удары по территории России американским и немецким оружием. Глава немецкого Минобороны Борис Писториус объяснил смягчение позиции Берлина «стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что разрешение не приведет к росту напряженности, и добавил, что вооружение должно применяться в соответствии с международным правом.

Вашингтон дал разрешение с рядом ограничений. В Госдепе уточнили, что «президент [США Джо Байден] недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее». Американский запрет на применение дальнобойных ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России остается в силе.

Москва осуждает западные поставки оружия Киеву. Кремль подчеркивал, что призывы снять ограничения на применение вооружений западных государств для Украины являются безответственными, а такая «позиция опасна своими последствиями».