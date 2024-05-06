МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине
Минск надеется, что переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине рано или поздно возобновятся, заявил «РИА Новости» глава белорусского МИДа Сергей Алейник.
«Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате, между Россией и Украиной», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Минск видит себя частью переговорного процесса, поскольку конфликт «непосредственно затрагивает и Беларусь». По словам министра, двери его страны всегда были, есть и остаются открытыми для проведения мирных переговоров на ее территории.
После начала военной операции в 2022 году российские и украинские представители провели несколько очных встреч на территории Белоруссии. Затем переговоры продолжились в дистанционном формате, также прошла одна встреча в Стамбуле. В мае того же года обе стороны подтвердили приостановку мирного урегулирования.
И Россия, и Украина не раз заявляли о желании решить конфликт дипломатическим путем. Вместе с тем и Москва, и Киев, называют условия, выдвигаемые другой стороной, неприемлемыми. Украина, в частности, требует возврата к границам 1991 года и вывода российских войск. Москва настаивает на признании Киевом «новых территориальных реалий», которые учитывали бы ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.
В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен подготовить «документ о разрешении всех вопросов», где будет изложено видение ситуации украинской стороной. В «правильное время» Украина намерена «передать его стороне врага и обсудить», отмечал глава государства.
В Кремле к середине апреля не видели изменения позиции Украины по переговорам с Россией. Мирные конференции с участием представителей западных стран без участия России также бессмысленны, полагает Москва.
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