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МИД перечислил требования России для завершения конфликта на Украине

Мария Захарова озвучила требования России для мирного урегулирования на Украине
Фото: Алексей Бабенко / Reuters
Фото: Алексей Бабенко / Reuters

МИД России принял к сведению информацию о переговорах по Украине, которые прошли в Саудовской Аравии, сообщило ведомство. Россия в них не принимала участие, но Москва рассчитывает, что ее партнеры поделятся своими оценками консультаций.

«В них (консультациях. — РБК) участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками и подтверждаем нашу позицию по так называемой «формуле мира» Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч», — говорится в заявлении МИДа.

Представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что ни один из 10 пунктов «формулы Зеленского» «не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса» и сам по себе это план представляет собой «бессмысленный ультиматум России».

Захарова перечислила пункты, на которых настаивает Москва при урегулировании кризиса:

  • прекращение Киевом боевых действия и «террористических атак»;
  • Запад прекращает «накачивание» Украины вооружениями;
  • подтверждается нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины;
  • признаются «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение»;
  • обеспечиваются демилитаризация и денацификация Украины;
  • обеспечиваются права русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.

Переговоры в Джидде проходили 5 и 6 августа. На них приехали представители примерно 40 стран. Свое участие подтвердили, в частности, Польша, Великобритания, ЮАР, Китай и Индия. США представлены на уровне советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. От Китая приехал представитель правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль будет следить за ходом переговоров в Саудовской Аравии. По данным Politico, Эр-Рияд планирует проинформировать Москву об итогах встречи.

Материал дополняется.

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МИД Саудовская Аравия переговоры Украина