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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Путин заявил о желании решить конфликт с Украиной путем переговоров

Путин заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин считает, что Украина отказалась от переговоров с Россией «по указанию из Вашингтона»; решение было ошибочным, теперь его надо исправлять

Россия желает добиться урегулирования на Украине с помощью переговоров, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. Он выразил уверенность, что обе страны рано или поздно сумеют договориться.

Путин вновь напомнил, что от переговорного процесса с Москвой отказался именно Киев — осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По мнению российского президента, отказ администрации Зеленского от диалога связан с давлением со стороны США: «Я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона». «Они приняли неправильное решение, теперь должны искать выход. <...> Они совершили [ошибку], пусть исправляют», — сказал Путин.

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Россия знает, что президент Украины Владимир Зеленский выдвигает идеи по поводу мирного урегулирования, сказал Путин, но подчеркнул, что «для того, чтобы о чем-то договориться, нужен диалог». По словам Путина, на переговорах между сторонами весной 2022 года удалось добиться существенных результатов, «они были практически завершены». «Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона отказалась от этих соглашений и подчинилась указаниям западных стран — европейских стран и Соединенных Штатов — воевать с Россией до победного конца», — сказал он.

Москва ранее не раз говорила, что готова к возобновлению диалога, но на своих условиях. Для урегулирования конфликта Россия требует в том числе признать за ней «новые территориальные реалии», прекратить поставки Киеву вооружений и подтвердить нейтральный статус Украины. Киев для начала диалога требует вывода российских войск. Обе стороны считают неприемлемыми условия друг друга.

В декабре глава МИДа Сергей Лавров рассказывал, что высокопоставленные представители стран Запада непублично пытаются установить контакты с Москвой по Украине, несмотря на звучавшие обещания не обсуждать конфликт без присутствия Киева.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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