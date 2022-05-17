Офис Зеленского вслед за МИД России сообщил о приостановке переговоров
Процесс переговоров России и Украины по мирному соглашению приостановлен, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.
«На сегодня он (переговорный процесс. — РБК) приостановлен. После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет», — сказал Подоляк. Он также выразил мнение, что все боевые действия завершаются за столом переговоров.
Ранее о прекращении переговоров Москвы и Киева заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. «Переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса», — сказал Руденко, отметив, что украинская сторона так и не ответила на российский проект договора.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Киев по сути заблокировал переговоры с Москвой.
Российско-украинские консультации по мирному соглашению, включающему вопросы гарантий безопасности Украине и ее нейтральный статус, начались в конце февраля. С этого времени и до конца марта состоялись несколько очных раундов. На переговорах делегаций в Стамбуле украинская сторона представила свои предложения по урегулированию в письменном виде. В документе в частности говорилось, что Украина готова быть нейтральным и безъядерным государством, а гарантии безопасности для нее не распространяются на Крым и Севастополь. Однако в начале апреля МИД сообщил, что Киев отошел от сделанных в Турции предложений и прислал новый документ. После этого российские власти говорили, что переговоры с Украиной в формате видеосвязи продолжаются, но идут медленно. Россия в конце апреля передала украинской стороне свой проект документа, сообщал Кремль.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно говорил, что считает переговоры делегаций неэффективными, а также выступал за встречу с Владимиром Путиным «без посредников». Москва подчеркивает, что переговоры лидеров возможны только после согласования делегациями проекта соглашения.