Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 16:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:23
Офис Зеленского вслед за МИД России сообщил о приостановке переговоров Политика, 16:17
Мантуров сообщил о намерении Renault помочь с комплектующими для АвтоВАЗа Бизнес, 16:17
Миллиардер Рэй Далио продал акции Tesla и вложился в компанию Баффета Инвестиции, 16:16
Падение ненефтегазовых доходов бюджета стало максимальным за 1,5 года Экономика, 16:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:03
Объем выдачи автокредитов в России за год упал в пять раз Авто, 16:01
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 16:00
Три члена правления Сбербанка покинули должности Финансы, 16:00
Путин назвал задачи нефтяной отрасли на фоне «экономического аутодафе» ЕС Экономика, 15:47
В Петербурге перенесли спектакль с «Би-2» на фоне отмены концертов группы Общество, 15:42
Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО Политика, 15:42
ЦИАН зафиксировал снятие с продажи в Москве части квартир с отделкой Недвижимость, 15:41
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 15:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Офис Зеленского вслед за МИД России сообщил о приостановке переговоров

Со встречи в Стамбуле в конце марта Киев изменений или продвижений вперед в переговорах не видит. Ранее российский МИД заявил, что переговоры не идут и Украина практически вышла из них
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Kemal Aslan / Reuters)

Процесс переговоров России и Украины по мирному соглашению приостановлен, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.

«На сегодня он (переговорный процесс. — РБК) приостановлен. После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет», — сказал Подоляк. Он также выразил мнение, что все боевые действия завершаются за столом переговоров.

Ранее о прекращении переговоров Москвы и Киева заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. «Переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса», — сказал Руденко, отметив, что украинская сторона так и не ответила на российский проект договора.

Лавров заявил о позиции Украины по внеблоковому и безъядерному статусу
Политика

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Киев по сути заблокировал переговоры с Москвой.

Российско-украинские консультации по мирному соглашению, включающему вопросы гарантий безопасности Украине и ее нейтральный статус, начались в конце февраля. С этого времени и до конца марта состоялись несколько очных раундов. На переговорах делегаций в Стамбуле украинская сторона представила свои предложения по урегулированию в письменном виде. В документе в частности говорилось, что Украина готова быть нейтральным и безъядерным государством, а гарантии безопасности для нее не распространяются на Крым и Севастополь. Однако в начале апреля МИД сообщил, что Киев отошел от сделанных в Турции предложений и прислал новый документ. После этого российские власти говорили, что переговоры с Украиной в формате видеосвязи продолжаются, но идут медленно. Россия в конце апреля передала украинской стороне свой проект документа, сообщал Кремль.

Медведев заявил, что Зеленскому «не нужен никакой мирный договор»
Политика
Дмитрий Медведев

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента
Инструкции
Pro
Фото: Gleren Meneghin / Unsplash Свой — чужой: кого из кандидатов и когда брать на работу
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Какие возможности открывает применение машинного обучения в компании
Инструкции
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно говорил, что считает переговоры делегаций неэффективными, а также выступал за встречу с Владимиром Путиным «без посредников». Москва подчеркивает, что переговоры лидеров возможны только после согласования делегациями проекта соглашения.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
переговоры Украина Россия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Путин рассказал Шольцу о заблокированных Украиной переговорах
Политика
Шольц призвал возобновить и конкретизировать переговоры России и Украины
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, но без посредников
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter