Зеленский: мир на Украине возможен только если Путин отступит к границам 1991 года

Зеленский назвал условием для переговоров отступление к границам 1991 г.

Фото: Zuma / ТАСС

Отвод российских войск к границам Украины 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны, заявил в интервью The Economist президент Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, Украина больше не намерена замораживать конфликт с Россией и останавливаться на границах до начала спецоперации 24 февраля. Зеленский подчеркнул, что этот сценарий уже «видели» в Донбассе и он не привел к положительным результатам.

«Если он (президент России Владимир Путин) сейчас отступит к границам 1991 года, тогда настанет возможный момент для дипломатии», — сказал он.

В границах 1991 года в состав Украины помимо республик Донбасса входит Крым. В 2014 году полуостров вошел в состав России по итогам референдума, где более 96% участников высказались за присоединение полуострова. Украина, США и ряд европейских стран отказались признать результаты голосования, называя присоединение Крыма «незаконной аннексией». В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова «решен окончательно».

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин называл ее целями защиту людей от «геноцида со стороны киевского режима» и создание условий, гарантирующих безопасность России. В конце июня он предложил не говорить о сроках ее окончания.

Переговорщики с Украины и из России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. В начале октября после проведенных референдумов к России были присоединены ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Власти Украины вновь обвинили Москву в аннексии.

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что о выводе российских войск с Украины до конца года «не может быть и речи». «Украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов», — указал он.