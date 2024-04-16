Песков: Киев на данный момент полностью отказывается от переговоров с Москвой

Кремль не увидел изменения позиции Украины по переговорам с Россией

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Россия не наблюдает изменений в позиции властей Украины по вопросу мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции киевского режима на полный отказ от каких-либо переговоров», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее Песков отмечал, что Россия со своей стороны готова к переговорам с Украиной, но не видит горизонтов для этого.

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