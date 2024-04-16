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Военная операция на Украине ,  
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Кремль не увидел изменения позиции Украины по переговорам с Россией

Песков: Киев на данный момент полностью отказывается от переговоров с Москвой
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия не наблюдает изменений в позиции властей Украины по вопросу мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции киевского режима на полный отказ от каких-либо переговоров», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее Песков отмечал, что Россия со своей стороны готова к переговорам с Украиной, но не видит горизонтов для этого.

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Дмитрий Песков Украина Военная операция на Украине
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