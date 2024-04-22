Зеленский допустил возможность переговоров с Россией

По словам Зеленского, Украина намерена подготовить документ со своим видением путей завершения конфликта и передать его России. Сроки он не уточнил, заявив лишь, что Киев найдет «правильное время»

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Украина может возобновить переговоры по урегулированию конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней», — сказал Зеленский в интервью (цитата по «РИА Новости»).

В интервью Зеленский также заявил, что ситуация в мире сегодня играет на руку России, и отметил, что Киев должен признать сильные стороны россиян.

Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам, но на своих условиях, в числе которых признание за ней новых территорий, то есть ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Киев среди своих требований назвал выход к границам 1991 года, когда все перечисленные регионы были в составе Украины, и вывод российских войск.

В начале апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит «горизонтов» для мирных переговоров с Украиной, поскольку все еще действует запрет, введенный украинским президентом Владимиром Зеленским, относительно диалога с Владимиром Путиным. Он также отметил, что украинцы «сами себе запретили» начало переговорного процесса.