Зеленский назвал условием переговоров выход на границы Украины 1991 года

Украина пойдет на переговоры с Россией, когда выйдет на свои международно признанные границы, а не на линию соприкосновения на 24 февраля прошлого года, сказал Зеленский. Москва настаивает на учете сложившихся реалий «на земле»

Педро Санчес и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина будет готова решить конфликт с Россией дипломатическим путем, когда произойдет выход на ее международно признанные границы, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК Украина».

На встрече с испанским премьер-министром Педро Санчесом он сказал, что линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года — это «не наши границы». «Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — заявил Зеленский. Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым.

Санчес, выступая в Верховной раде, заявил, что «только Украина может установить условия и сроки мирных переговоров», передает El Pais. По его словам, предложения других стран (с такими выступали Китай, африканские государства и др.) по мирному урегулированию ценны, но принять их полностью нельзя. Премьер также анонсировал предоставление Киеву помощи на €55 млн и пообещал успеха в контрнаступлении.

Президент Владимир Путин говорил, что в процессе урегулирования «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». В МИДе уточняли, что в числе таких «новых реалий» — вхождение в состав страны новых регионов. Сейчас, как утверждает Кремль, никаких предпосылок для диалога с Украиной нет, не видно ни желания, ни готовности у Киева вести переговоры, этому препятствуют западные страны.

Ранее 1 июля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила , что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в июне приезжал с необъявленным визитом в Киев, во время которого украинские власти поделились с ним «амбициозной стратегией» по возвращению территорий и началу переговоров о прекращении огня с Москвой к концу текущего года.

Бернс встречался с Зеленским и высшими должностными лицами разведки страны. Украинские военные стратеги рассказали Бернсу о плане вернуть «значительную территорию» к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границ Крыма и затем начать переговоры с Москвой, пишет WP.