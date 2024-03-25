Посол в Нидерландах заявил о понимании в ЕС итога ввода войск на Украину

Большинство лидеров стран Евросоюза понимает последствия ввода западных войск на Украину, заявил посол России в Гааге Владимир Тарабрин в интервью «Известиям».

«Большинство европейских лидеров прекрасно понимают, что направление военного контингента неминуемо приведет к прямому столкновению НАТО и России, последствия чего будут катастрофическими», — сказал он.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Париже с лидерами европейских государств публично допустил отправку западных войск на Украину. Позднее он не исключил также, что Франции может потребоваться провести наземную операцию против России на Украине.

Лидеры многих европейских стран не поддержали слова Макрона о возможной отправке войск. Такой шаг исключили Германия, Швеция, Италия и другие страны. Премьер последней Джорджа Мелони подчеркнула, что отправка войск НАТО на Украину приведет к эскалации, и призвала избежать ее любой ценой. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также заверил, что Евросоюз не отправит граждан «умирать за Донбасс». Об отстутствии планов вводить контингент на Украину заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время газета Politico сообщила 9 марта, что Париж формирует коалицию стран, потенциально готовых к отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет причин воевать с НАТО. Однако появление военных альянса на Украине сделает конфликт неизбежным, предупреждали в Кремле. По мнению Путина, подобное столкновение способно положить начало третьей мировой войне.