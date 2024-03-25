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Военная операция на Украине ,  
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Посол в Нидерландах заявил о понимании в ЕС итога ввода войск на Украину

Посол в Нидерландах Тарабрин: в ЕС понимают последствия ввода войск на Украину
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Военная операция на Украине

Большинство лидеров стран Евросоюза понимает последствия ввода западных войск на Украину, заявил посол России в Гааге Владимир Тарабрин в интервью «Известиям».

«Большинство европейских лидеров прекрасно понимают, что направление военного контингента неминуемо приведет к прямому столкновению НАТО и России, последствия чего будут катастрофическими», — сказал он.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Париже с лидерами европейских государств публично допустил отправку западных войск на Украину. Позднее он не исключил также, что Франции может потребоваться провести наземную операцию против России на Украине.

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Лидеры многих европейских стран не поддержали слова Макрона о возможной отправке войск. Такой шаг исключили Германия, Швеция, Италия и другие страны. Премьер последней Джорджа Мелони подчеркнула, что отправка войск НАТО на Украину приведет к эскалации, и призвала избежать ее любой ценой. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также заверил, что Евросоюз не отправит граждан «умирать за Донбасс». Об отстутствии планов вводить контингент на Украину заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время газета Politico сообщила 9 марта, что Париж формирует коалицию стран, потенциально готовых к отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет причин воевать с НАТО. Однако появление военных альянса на Украине сделает конфликт неизбежным, предупреждали в Кремле. По мнению Путина, подобное столкновение способно положить начало третьей мировой войне.

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