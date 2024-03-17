Макрон не исключил проведение наземной операции против российских войск

Наземные операции против российских сил — нежелательный, но возможный сценарий, если потребуется, сказал Макрон. Песков говорил, что Париж, похоже, «не прочь повысить степень своей вовлеченности» в конфликт

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Франции может однажды потребоваться провести военную операцию на Украине против России, это осуществимо, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью La Parisien.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — сказал Макрон.

Журналисты спросили его, готовит ли Генштаб Франции сценарии «на всякий случай», президент ответил утвердительно. «Наша обязанность — подготовиться ко всем сценариям. Было бы ошибкой, ошибкой не делать этого», — отметил он. Макрон подчеркнул, что Россия обладает ядерным оружием, он ее ВВП ниже, чем у Франции или Германии.

В интервью украинским журналистам Макрон заявил об отсутствии лимитов у Франции в поддержке Украины ради возвращения устойчивого мира в Европу. «Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия», — пояснил он.

В конце февраля Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину. Париж тогда не говорил о проведении наземных операций, предполагая, что задачами контингента могли бы стать охрана границ, инструктаж или противовоздушная оборона.

Как выяснил Le Monde, на закрытом мероприятии в феврале Макрон сказал: «В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу». По данным газеты, Париж разрабатывал план с отправкой французских военных в Одессу с прошлого лета.

Российские власти следят за заявлениями Макрона о конфликте России и Украины, говорил представитель президента Дмитрий Песков. «То, что Россия противник для Франции, — да, это очевидно, собственно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине, она косвенно принимает участие в этой войне», — сказал Песков и предположил, что Париж «не прочь повысить степень своей вовлеченности».

В случае отправки на Украину западных военных, предупреждал Песков, это сделает прямой конфликт между НАТО и Россией неизбежным.

«Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной», — говорил украинский президент Владимир Зеленский. Он пояснил, что Украине пока не нужны зарубежные войска.