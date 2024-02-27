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Военная операция на Украине ,  
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Польша и Швеция исключили отправку войск на Украину

Власти Польши и Швеции исключили возможность отправки войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Польша и Швеция не отправят своих военных в зону конфликта на Украине. Ранее президент Франции говорил, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено», в том числе и помощь Киеву войсками
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Польша не собирается направлять своих солдат на Украину, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в утреннем эфире телеканала Polsat.

«В Польше нет такого проекта и идеи», — сказал Томчик, отвечая на соответствующий вопрос.

Вопрос отправки войск на Украину не актуален и для Швеции, подтвердил премьер-министр этой страны Ульф Кристерссон в эфире утренней программы шведского телеканала SVT, передает газета Aftonbladet. «Если страна [альянса] хочет отправить войска в другую точку мира, то это не влияет на НАТО [в целом]», — сказал он. «Традиция Франции — это не шведская традиция», — добавил премьер Швеции.

Макрон не исключил отправку войск на Украину
Политика
Президент Франции Эмманюэль Макрон &nbsp;

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, подчеркнув, что согласия по этому вопросу нет, но «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Он заметил, что «многие люди, которые сегодня говорят «никогда», — это те же, кто два года назад исключал отправку танков, самолетов и ракет большой дальности. Тогда же Макрон сообщил о создании новой коалиции по поставкам ракет средней и большой дальности.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тогда подчеркнул, что вопрос об отправке войск «не стоит на повестке дня». Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО расходятся во мнениях по поводу возможной отправки своих военных на Украину и никакого решения пока не принято.

26 февраля в Елисейском дворце собрались лидеры западных государств для обсуждения помощи Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в тот день, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. «Боюсь, что Запад по Украине идет к [принятию] наихудшего решения», — предупредил он. Премьер Словакии заявил, что не допустит участия словацких военных на Украине, даже если он лишится из-за этого поста.

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