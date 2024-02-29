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Военная операция на Украине ,  
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Шольц исключил отправку военных на Украину

Канцлер Германии Шольц: на Украине не будет немецких военных
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Военная операция на Украине

Германия не отправит военных на Украину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Tagesschau.

«Чтобы внести ясность. Как канцлер Германии, я не буду отправлять солдат из наших вооруженных сил на Украину», — сказал он в видеообращении.

Шольц подчеркнул, что НАТО не вступит в конфликт, поскольку не хочет, чтобы он превратился в «в войну между Россией и НАТО».

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. В Минобороны страны подчеркнули, что обсуждалась «не отправка войск для ведения войны против России», а расширение помощи Киеву с разминированием и обучением солдат.

После заявления Макрона многие страны отвергли идею отправки своих военных на Украину, но сам французский президент назвал все свои заявления, касающиеся военных действий на Украине, тщательно взвешенными и обдуманными.

В Кремле, комментируя слова французского лидера, заявили, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на территории Украины. 

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Персоны
Германия Украина Олаф Шольц НАТО Россия
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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