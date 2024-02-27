Макрон допустил отправку войск на Украину словами «исключать нельзя»

Макрон: консенсуса по отправке войск на Украину нет, но исключать этого нельзя

Консенсуса по отправке войск на Украину нет, но исключать такую возможность в будущем нельзя, заявил президент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита в Париже не исключил отправку войск на Украину в будущем, его слова приводит BFMTV.

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал Макрон. По его словам, такая возможность «упоминалась среди вариантов».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в свою очередь отметил, что вопрос об отправке войск «не стоит на повестке дня».

Французский лидер заметил, что «многие люди, которые сегодня говорят «никогда», — те же, кто исключал отправку танков, самолетов и ракет большой дальности два года назад. Он предложил признать, что ЕС «часто запаздывает на шесть-двенадцать месяцев».

«Такова была цель сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — заключил Макрон.

Отвечая на вопрос о возможности ввода войск одной из европейских стран без согласия других государств, президент отметил, что «каждая страна суверенна, ее вооруженные силы суверенны».

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить свои войска на Украину. О каких государствах идет речь, он не уточнил. При этом Фицо заверил, что словацких солдат там не будет, даже если он лишится своего поста.

В Еврокомиссии в ответ на просьбу прокомментировать слова премьера Словакии заявили РБК, что страны блока должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Киеву. Там уточнили, что на данный момент страны ЕС оказали военную помощь Украине на сумму более чем €28 млрд. «Мы последовательно заявляем, что Украина нуждается в большей и более срочной военной помощи», — отметили в ЕК.

Отправку военных на Украину недавно исключал канцлер Германии Олаф Шольц. В НАТО и ЕС до этого также говорили, что не допускают переброску своих войск на Украину, поскольку не хотят становиться участниками конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия начинала военную операцию против «киевского режима», а сейчас она продолжается «как фактически война между Москвой и коллективным Западом». По его словам, вмешательство НАТО осложняет конфликт, но Москва все равно добьется своих целей.