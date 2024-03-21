Боррель заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»
Евросоюз не намерен отправлять своих граждан «умирать за Донбасс», поэтому не стоит «пугать людей». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных на территорию Украины.
«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь [идет] о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам», — сказал Боррель перед началом саммита в Брюсселе.
В конце февраля 2024 года Макрон не исключил отправку воинского контингента на Украину, а в марте допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости. Основные союзники Франции по НАТО — США, Великобритания и Германия — после слов Макрона сообщали, что не планируют отправлять свои войска на Украину. Такое развитие событий исключал и генсек НАТО Йент Столтенберг.
По данным газеты Le Monde, Париж изучает возможность отправки своего контингента на Украину с лета 2023 года. В начале марта глава французской Компартии Фабьен Руссель передал слова Макрона о возможной военной интервенции Франции на территории Украины в том случае, если российские войска приблизятся к Киеву или Одессе.
Появление военных из стран НАТО на Украине станет основанием для прямого столкновения России с альянсом, неоднократно предупреждали российские власти. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 19 марта сообщил, что, по данным ведомства, Франция готовит военный контингент к отправке на Украину. Власти Франции эту информацию опровергли.
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