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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»

Боррель: ЕС продолжит поддерживать Украину, но не пойдет «умирать за Донбасс»
Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что европейские военные могут быть направлены на Украину, ранее говорил французский президент Эмманюэль Макрон. Боррель исключил такой вариант и призвал «не пугать людей». В Кремле предупреждали о риске войны России с НАТО
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Евросоюз не намерен отправлять своих граждан «умирать за Донбасс», поэтому не стоит «пугать людей». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных на территорию Украины.

«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь [идет] о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам», — сказал Боррель перед началом саммита в Брюсселе.

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Фото:Francois Durand / Getty Images

В конце февраля 2024 года Макрон не исключил отправку воинского контингента на Украину, а в марте допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости. Основные союзники Франции по НАТО — США, Великобритания и Германия — после слов Макрона сообщали, что не планируют отправлять свои войска на Украину. Такое развитие событий исключал и генсек НАТО Йент Столтенберг.

По данным газеты Le Monde, Париж изучает возможность отправки своего контингента на Украину с лета 2023 года. В начале марта глава французской Компартии Фабьен Руссель передал слова Макрона о возможной военной интервенции Франции на территории Украины в том случае, если российские войска приблизятся к Киеву или Одессе.

Появление военных из стран НАТО на Украине станет основанием для прямого столкновения России с альянсом, неоднократно предупреждали российские власти. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 19 марта сообщил, что, по данным ведомства, Франция готовит военный контингент к отправке на Украину. Власти Франции эту информацию опровергли.

Боррель заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»
Боррель заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Донбасс ЕС Жозеп Боррель Военная операция на Украине Эмманюэль Макрон
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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