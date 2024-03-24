Генерал ВСУ раскритиковал украинцев за слова «людоловы» о военкомах
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк раскритиковал уклонистов и украинцев, которые называют военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) «людоловами». Об этом он написал в телеграм-канале.
«Мы дошли до травли военных ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины», — написал генерал.
Павлюк отметил, что сегодня большинство военкоматов укомплектовано военнослужащими, которые потеряли здоровье в ходе боев и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях. «Как дошло до того, что к этим людям, которые прошли ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть «людоловами?» — спросил командующий Сухопутными войсками.
По его словам, в сообщениях о «неправомерных действиях ТЦК», в том числе видео «упаковки в бус», «упускается самый главный момент» — уклонение мужчин от «своей конституционной обязанности — защиты Украины».
Ранее УНИАН сообщало, что в соцсетях распространилась запись с камеры видеонаблюдения во Львове, на которой мужчины в военной форме заталкивают прохожего в микроавтобус. По словам жительницы Виолетты Таран, на видео ее муж — львовский волонтер Кирилл Таран, помогающий ВСУ. Она рассказала, что вечером 15 марта сотрудники военкомата силой запихнули ее мужа в микроавтобус, порвав ему куртку, разбив очки и телефон, а потом вручили повестку «задним числом». К утру 16 марта уже был готов приказ о его мобилизации, утверждала женщина. Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования Артур Ниязов после этого сообщил, что начата проверка.
В начале февраля украинский парламент в первом чтении принял законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, на Украине начнут работать электронные повестки. Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста.
В рамках законопроекта отсрочку от мобилизации потеряют украинские мужчины, которые получают второе высшее образование, и аспиранты, которые обучаются на платном отделении. Руководители больниц будут обязаны сообщать о пребывании в стационаре лиц от 18 до 25 лет в ТЦК. Документ также предусматривает демобилизацию через 36 месяцев.
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