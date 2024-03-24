Генерал ВСУ раскритиковал украинцев за слова «людоловы» о военкомах

Командующий Сухопутными войсками отметил, что украинцы «дошли до травли» ТЦК, большинство из которых укомплектовано военными, потерявшими здоровье в ходе боев и признанными непригодными, и «поддержки уклонения от призыва»

Александр Павлюк (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк раскритиковал уклонистов и украинцев, которые называют военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) «людоловами». Об этом он написал в телеграм-канале.

«Мы дошли до травли военных ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины», — написал генерал.

Павлюк отметил, что сегодня большинство военкоматов укомплектовано военнослужащими, которые потеряли здоровье в ходе боев и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях. «Как дошло до того, что к этим людям, которые прошли ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть «людоловами?» — спросил командующий Сухопутными войсками.

По его словам, в сообщениях о «неправомерных действиях ТЦК», в том числе видео «упаковки в бус», «упускается самый главный момент» — уклонение мужчин от «своей конституционной обязанности — защиты Украины».

Ранее УНИАН сообщало, что в соцсетях распространилась запись с камеры видеонаблюдения во Львове, на которой мужчины в военной форме заталкивают прохожего в микроавтобус. По словам жительницы Виолетты Таран, на видео ее муж — львовский волонтер Кирилл Таран, помогающий ВСУ. Она рассказала, что вечером 15 марта сотрудники военкомата силой запихнули ее мужа в микроавтобус, порвав ему куртку, разбив очки и телефон, а потом вручили повестку «задним числом». К утру 16 марта уже был готов приказ о его мобилизации, утверждала женщина. Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования Артур Ниязов после этого сообщил, что начата проверка.