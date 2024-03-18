Путин усомнился в вероятности полномасштабного конфликта России и НАТО

Если Россия столкнется с НАТО в полномасштабном конфликте, это приведет к началу Третьей мировой войны, заявил кандидат в президенты и действующий лидер России Владимир Путин на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

«Я думаю, что все возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Об угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России в начале декабря 2023 года заявил президент США Джо Байден в обращении, посвященном его запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области национальной безопасности. В ответ на это Путин назвал слова Байдена чушью. Он отметил, что у России нет резона воевать с НАТО.

В январе 2024 года глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что странам, входящим в Североатлантический альянс, нужно быть готовыми к полномасштабной войне с Россией. «Нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много людей, если дело дойдет до войны независимо от того, произойдет она или нет», — сказал Бауэр.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что Запад ведет против России войну «руками» Украины. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — подчеркнул министр.