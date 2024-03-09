Франция создаст альянс с готовыми к отправке войск на Украину странами

К отправке западных военных на Украину потенциально открыты страны Прибалтики, главы МИД этих государств поддержали эту идею на встрече с коллегой из Франции. Также к этому движется Польша. Москва заявила о неизбежности конфликта

Стефан Сежурне (второй слева) (Фото: steph_sejourne / X (ранее — Twitter))

Франция создает альянс стран, готовых к потенциальной отправке войск на Украину, Париж поддержали страны Прибалтики, пишет Politico.

Издание так комментирует визит главы МИД Франции Стефана Сежурне в Литву, где он встретился с коллегами из прибалтийских стран и Украины. Дипломаты обсудили военную помощь Киеву, в том числе потенциальную отправку западных военных на Украину.

Сежурне заявил, что то, каким образом западные страны будут помогать Киеву, решать должны именно они, а Россия не может «указывать» или «устанавливать красные линии». Он не раз упомянул операции по разминированию как возможность размещения военных, отмечая, что это «может означать наличие некоторого персонала, [но] не для ведения боевых действий».

Сежурне подчеркнул, что Украина в настоящее время попросила отправить артиллерийские боеприпасы, запроса на отправку войск от Киева не поступало, однако «мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы». Он также выразил обеспокоенность тем, что «Москва нацелилась на страны Прибалтики, которые раньше были частью Советской империи, но теперь являются членами ЕС и НАТО».

Главы МИД стран Прибалтики похвалили Францию за «нестандартное мышление», сообщает Politico. «Не может быть никаких «но». Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины. Нам нужно продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего необходимо», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Также не исключает отправки своих военных на Украину и Польша, глава МИД которой Радослав Сикорский заявил, что высоко оценивает такую инициативу, пишет издание. «Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым», — сказал он. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш до этого заявил, что «войска польского не будет на Украине».

В то же время растет напряженность между Парижем и «более осторожным» Берлином, отмечает Politico. Хотя Германия на сегодняшний день является крупнейшим европейским поставщиком военной помощи Украине, на нее оказывается давление из-за отказа отправлять Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus.

Обсуждение отправки западных войск на Украину активизировалось после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил такого сценария, отметив, что пока консенсуса по этому вопросу нет. Ряд стран, включая Германию и Великобританию, а также руководство НАТО объявили, что не имеют подобных планов. Некоторые государства при этом выступали за обсуждение такой возможности; в частности, президент Чехии Петр Павел высказался за «новые пути» в помощи Киеву.

Позднее Макрон пояснил: не исключать какой-либо возможности не означает, что это непременно произойдет, сейчас такие планы не рассматриваются. Но если бы решение приняли, военные могли бы заняться охраной границ, противовоздушной обороной и инструктажами, уточняли в правительстве Франции.

В Кремле заявили, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Вместе с тем глава российского МИДа Сергей Лавров рассказывал, что на Украине уже есть кадровые британские и французские военнослужащие.