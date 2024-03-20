Итальянский премьер выступила против отправки войск НАТО на Украину
Отправка войск НАТО на Украину приведет к эскалации конфликта, которой необходимо избежать любой ценой, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в парламенте в преддверии саммита ЕС.
«Что касается предложения, выдвинутого Францией о возможном прямом вмешательстве (в конфликт на Украине. — РБК), наша позиция четкая, и я повторю ее здесь: мы не поддерживаем эту гипотезу, являющуюся предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой», — сказала она.
Она также выразила надежду на то, что парламент поддерживает такую позицию.
Французский президент Эмманюэль Макрон в феврале не исключил отправку западного контингента на Украину, а в марте допустил, что армия республики может провести наземную операцию против российских сил, если потребуется. «Наша обязанность — подготовиться ко всем сценариям. Было бы ошибкой, ошибкой не делать этого», — пояснил он. Макрон вместе с тем отметил: «Нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия».
Как выяснила Le Monde ранее, на закрытом мероприятии в феврале Макрон сказал: «В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу». По данным газеты, Париж разрабатывал план с отправкой французских военных в Одессу с прошлого лета.
В Кремле предупреждали, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подобные планы ранее исключал.
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Тем не менее уже накануне гава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у разведки есть информация о подготовке около 2 тыс. французских военных к отправке на Украину. В Париже его слова опровергли.
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