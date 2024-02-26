Бербок призвала Запад надавить на Китай и КНДР из-за конфликта на Украине
Запад должен оказать давление на Китай, КНДР и Иран из-за конфликта на Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью ZDF во время визита в Одессу.
По словам Бербок, президент России Владимир Путин «сейчас не хочет мира».
«И именно поэтому нам нужно создать максимальное давление на международном уровне — на такие страны, как Китай, Иран и Северная Корея», — сказала министр.
Она назвала такую поддержку единственным способом достичь мира.
Заявления, что Россия закупает оружие у Ирана и Северной Кореи, в частности, делали представители Великобритании и США. Российская сторона отвергала подобные обвинения как бездоказательные.
США ввели санкции в отношении российских компаний, которые заподозрили в транспортировке оружия из КНДР. Кроме того, Вашингтон грозил ограничениями за это Ирану. Евросоюз обвинил страну в поставках военных беспилотников России и ввел санкции против иранских компаний, так же поступила Великобритания.
Соединенные Штаты обвиняют Пекин в помощи России за счет поставок ей микроэлектроники в обход санкций. За это в отношении некоторых китайских компаний также ввели ограничения. Евросоюз также внес компании из Китая в перечень организаций, которым запрещено продавать технологии двойного назначения и товары для развития российского сектора обороны и безопасности. Пекин счел эти меры запугиванием.
Китайская сторона настаивает, что не обходит антироссийские санкции преднамеренно. Обвинения в поставках оружия в Россию отвергли и КНДР, и Иран.
Путин подчеркивал, что Москва хочет урегулировать конфликт с Киевом путем переговоров. Украинская сторона, по мнению президента, сама отказалась от них «по указанию из Вашингтона».
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