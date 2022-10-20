США пригрозили Ирану санкциями за передачу «опасного оружия» России

Соединенные Штатыготовы ужесточить санкции против Ирана, чтобы не допустить якобы поставок «опасного оружия» России, сказано в сообщении Госдепартамента США.

В американском дипведомстве отметили, что у США есть множество доказательств, что Россия в ходе конфликта на Украине использует беспилотники иранского производства, а в скором времени Тегеран может поставить их еще больше таких дронов.

«Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам», — заявили в Госдепе.

Российские официальные лица подтверждали применение на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, как утверждают американские и украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed. США еще летом утверждали, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе дроны Shahed-191 и Shahed-129.



В иранском МИДе это не подтвердили, назвав обвинения США безосновательными, а представитель российского президента Дмитрий Песков говорил, что подобные сообщения — вбросы. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Владимир Путин в ходе визита в Тегеран в июле не обсуждал поставки беспилотников.

19 октября иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани вновь заявил, что Тегеран категорически отвергает поставку боевых беспилотников России. По его словам, вызывает разочарование, что ради продвижения политической повестки страны «пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана».