США пригрозили Ирану санкциями за передачу «опасного оружия» России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 60,11 (-0,42) Инвестиции, 19 окт, 16:18
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 61,59 (-0,11) Инвестиции, 19 окт, 16:18
Банки увидели рост переводов за рубеж после начала мобилизации Финансы, 07:00
«РИА Новости» узнало о применении в СВО сотен российских дронов-камикадзе Политика, 06:54
Axios не исключил приостановку помощи Украине при победе республиканцев Политика, 06:45
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
FT узнала о «шоке» Киева из-за угроз республиканцев сократить помощь США Политика, 06:08
В Херсонской области допустили удар ВСУ по Каховской ГЭС морскими минами Политика, 06:05
Экс-постпред США при НАТО призвал проявить уважение к русскому народу Политика, 05:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Истребитель F-35 потерпел крушение в штате Юта в США Политика, 05:43
США пригрозили Ирану санкциями за передачу «опасного оружия» России Политика, 05:39
Лидер выигравшей выборы в Италии коалиции обещала держаться ЕС и НАТО Политика, 05:02
Какие автомобили и откуда чаще всего угоняют в России. Антирейтинг Авто, 05:00
Александр Усс ответил на задержание его сына в Италии по запросу США Политика, 04:56
«Известия» узнали о моратории на выплаты за лизинг иностранной техники Политика, 04:44
В Дании заявили о возможности ремонта Nord Stream за несколько месяцев Политика, 04:12
Военная операция на Украине ,  
0 

США пригрозили Ирану санкциями за передачу «опасного оружия» России

Соединенные Штатыготовы ужесточить санкции против Ирана, чтобы не допустить якобы поставок «опасного оружия» России, сказано в сообщении Госдепартамента США.

В американском дипведомстве отметили, что у США есть множество доказательств, что Россия в ходе конфликта на Украине использует беспилотники иранского производства, а в скором времени Тегеран может поставить их еще больше таких дронов.

«Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам», — заявили в Госдепе.

Российские официальные лица подтверждали применение на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, как утверждают американские и украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed. США еще летом утверждали, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе дроны Shahed-191 и Shahed-129.

В иранском МИДе это не подтвердили, назвав обвинения США безосновательными, а представитель российского президента Дмитрий Песков говорил, что подобные сообщения — вбросы. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Владимир Путин в ходе визита в Тегеран в июле не обсуждал поставки беспилотников.

19 октября иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани вновь заявил, что Тегеран категорически отвергает поставку боевых беспилотников России. По его словам, вызывает разочарование, что ради продвижения политической повестки страны «пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана».

Теги
Иран санкции беспилотники США Военная операция на Украине
Материалы по теме
Полянский пригрозил пересмотреть отношения с ООН из-за дронов на Украине
Политика
Bloomberg узнал, что иранскому производителю дронов грозят санкции ЕС
Политика
Столтенберг анонсировал передачу Киеву сотен антидроновых систем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter