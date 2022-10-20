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Иран отверг данные о передаче России дронов для конфликта на Украине

Постпред Ирана Иравани: Тегеран не передавал Москве дроны для использования на Украине
Фото: Iranian Army Office / Global Look Press
Фото: Iranian Army Office / Global Look Press

Информация о передаче Ираном России беспилотников для применения в ходе боевых действий на Украине является «безосновательным и ничем не подкрепленным обвинением», заявил постпред Исламской Республики при ООН Амид Саид Иравани после закрытого заседания Совета Безопасности по этому вопросу. Трансляция пресс-конференции шла на сайте ООН.

«Более того, Иран глубоко убежден, что ничто из его оружейного экспорта, в том числе поставки беспилотников любой стране, не подпадает под действия соответствующих положений резолюции Совета Безопасности ООН 2231», — добавил дипломат.

Резолюцию 2231 приняла в 2015 году группа стран: Россия, США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, ЕС и Иран. Резолюция 2231 одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и «шестеркой» посредников: Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США. Документ предусматривал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы и гарантии, что он не будет создавать ядерное оружие.

Обвинения в передаче дронов российской армии выдвигали власти США и европейских стран. «Ранее наши французские и британские союзники заявили, что поставка Ираном этих БПЛА России является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», — сообщил представитель Госдепартамента Ведант Патель, подчеркнув, что Вашингтон разделяет эту точку зрения. В Вашингтоне еще летом говорили о наличии информации, согласно которой Тегеран намерен предоставить Москве до нескольких сотен БПЛА, в том числе способных переносить вооружение. В Белом доме отмечали, что российская сторона интересовалась боевыми дронами Shahed-191 и Shahed-129.

В Кремле на просьбу прокомментировать данные заявили, что такой информацией не располагают. В российской миссии при ООН назвали данные западных стран дезинформационной компанией и надуманным предлогом для оказания давления на Москву и Тегеран. По утверждению иранского МИДа, обе стороны не развивали сотрудничество в сфере современных технологий в последнее время.

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