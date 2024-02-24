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Война санкций ,  
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Посольство Китая назвало запугиванием санкции США против компаний

Посольство Китая назвало запугиванием и принуждением санкции США против компаний
Сюжет
Война санкций

Китай считает санкции США против своих компаний запугиванием и актом экономического принуждения. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает Reuters.

США 23 февраля ввели новые санкции против России, приуроченные ко второй годовщине начала российской военной операции на Украине. В рубрику «обход санкций» SDN-списка попали шесть китайских компаний, которые, по данным американского Минфина, поставляли в Россию микроэлектронику, в том числе «иностранного происхождения». Это компании:

  • Jiangxi Liansheng Technology;
  • Guangzhou Ausay Technology;
  • Guangzhou Hesen Import and Export;
  • Yilufa Electronics Limited;
  • Shenzhen Biguang Trading;
  • New Idea Guangzhou Technology.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Включение компании в SDN-список означает блокировку всех принадлежащих ей активов в США и запрет на взаимодействие с ней американским лицам.

Санкции против некоторых китайских компаний в этот же день ввел и Евросоюз: их внесли в перечень организаций, которым ЕС запрещает продавать технологии двойного назначения и товары для развития российского сектора обороны и безопасности.

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