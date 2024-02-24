Посольство Китая назвало запугиванием санкции США против компаний

Китай считает санкции США против своих компаний запугиванием и актом экономического принуждения. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает Reuters.

США 23 февраля ввели новые санкции против России, приуроченные ко второй годовщине начала российской военной операции на Украине. В рубрику «обход санкций» SDN-списка попали шесть китайских компаний, которые, по данным американского Минфина, поставляли в Россию микроэлектронику, в том числе «иностранного происхождения». Это компании:

Jiangxi Liansheng Technology;

Guangzhou Ausay Technology;

Guangzhou Hesen Import and Export;

Yilufa Electronics Limited;

Shenzhen Biguang Trading;

New Idea Guangzhou Technology.

Включение компании в SDN-список означает блокировку всех принадлежащих ей активов в США и запрет на взаимодействие с ней американским лицам.

Санкции против некоторых китайских компаний в этот же день ввел и Евросоюз: их внесли в перечень организаций, которым ЕС запрещает продавать технологии двойного назначения и товары для развития российского сектора обороны и безопасности.