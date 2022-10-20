Лондон ввел санкции против мэра Бердянска и производителя дронов Shahed

В Лондоне считают, что компания Shahed поставляет дроны Москве для использования на Украине. Россия и Иран это отрицают. Ранее по той же причине санкции против иранского производителя ввел ЕС

Александр Сауленко (Фото: РИА Новости)

Великобритания расширила санкционный список, принятый после начала военной операции на Украине, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

В обновленный перечень попал мэр Бердянска Александр Сауленко. Он был назначен на этот пост после того, как российские военные взяли часть Запорожской области под контроль. 5 октября был подписан закон о присоединении этого региона к России.

В обосновании к санкциям говорится, что Сауленко причастен к «дестабилизации Украины, подрыву и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости» страны.

Также Лондон ввел ограничения в отношении трех высокопоставленных иранских военных: начальника Генштаба вооруженных сил Багери Мохаммада, командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Сайеда Агаджани и начальника отдела снабжения Минобороны Сайеда Курейши. В список также попала иранская компания Shahed Aviation Industries, которая производит беспилотники. В Лондоне утверждают, что Тегеран поставляет дроны России для использования на Украине, поэтому компания также виновна в «дестабилизации Украины или подрыве или угрозе территориальной целостности». Ранее санкции против этой компании ввел Евросоюз.

Страны Запада еще летом утверждали, что у них есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе боевых, для использования на Украине. В частности, говорил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, российская сторона интересовалась моделями Shahed-191 и Shahed-129. Власти Украины в последние дни сообщают об атаках по объектам инфраструктуры при помощи иранских дронов-камикадзе.

Власти России и Ирана отрицают сообщения, что Тегеран поставляет Москве беспилотники. В иранском МИДе обвинения называют безосновательными (Вашингтон в сентябре ввел ограничения против компании Safiran Airport Services, которую американский Минфин считает причастной к передаче России дронов для использования на Украине) и заявляют, что выступают против поставок оружия сторонам вооруженного конфликта. В Кремле говорят, что подобные данные — вбросы. Представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения об иранских дронах слухами, которые распространяются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ.