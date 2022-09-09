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Постпред при ООН потребовал доказательств покупки Россией оружия у Ирана

Небензя потребовал у США и Британии доказательства покупки Россией оружия у Ирана и КНДР

США и Великобритания должны предоставить подтверждение заявлений о том, что Россия покупает оружие у Ирана и Северной Кореи, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности организации, где обсуждали поставки западными странами оружия на Украину.

«Еще один тезис в выступлении привлек внимание — это безапелляционное утверждение США и Великобритании о том, что Россия якобы закупают вооружение в Иране и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации членам Совета Безопасности», — сказал постпред.

Он отметил, что к доказательствам не относятся публикации в западных СМИ и предположения или комментарии официальных лиц.

США обвинили иранскую компанию в поставках дронов России и ввели санкции
Политика
Фото:Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минфин США 9 сентября обвинил иранскую компанию Safiran Airport Services в том, что она поставляет России беспилотники, которые Москва использует на Украине, и на этом основании ввел против нее санкции. 29 августа The Washington Post со ссылкой на источники в разведке указывала, что Иран отправил в Россию первую партию боевых дронов. О том, что Тегеран готовится поставить их Москве, администрация США заявляла еще в июле, по их данным, речь шла о сотнях беспилотников.

В Кремле сообщение The Washington Post оценили словами, что газета «к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время».

О поставках России оружия из КНДР 5 сентября написала The New York Times. Она ссылается на данные американской разведки, которая утверждает, что Москва приобретает у Пхеньяна «миллионы артиллерийских снарядов и ракет».

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