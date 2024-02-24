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Военная операция на Украине ,  
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Бербок заявила, что Запад не мешает Украине вести переговоры

Глава МИД Германии Бербок: Запад не мешает Украине вести переговоры
Сюжет
Военная операция на Украине
На протяжении 731 дня с начала Россией военной операции Берлин занимается поиском мира для Украины, но этому мешают действия Москвы, считает глава немецкого МИДа. Москва требует признать «реалии на земле»
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Германия и остальные страны Запада поставляют Украине оружие для возможности защитить себя и установить мир, тезис о том, что снабжение ВСУ продляет конфликт «подыгрывает» российскому президенту Владимиру Путин. Об этом заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок в колонке для Bild.

«Факт в том, что вот уже 731 день мы неустанно работаем с нашими международными партнерами над тем, чтобы в Украине наконец-то установился мир. Факт остается фактом: еще в марте 2022 года Украина вела переговоры с Россией в Стамбуле и была готова пойти на уступки. Конечно, основанием было то, что Россия выводит свои войска», — написала Бербок.

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С утверждением о запретах со стороны Запада по переговорному процессу выступала представитель российского МИДа Мария Захарова. «И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной. Почему? Потому что переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно. Они заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий», — говорила она прошлой осенью.

Киев опровергал ее слова. «Ни тогда, ни сейчас никто из наших [западных] партнеров не давал Украине инструкций о том, как строить свою оборону или какие политические решения принимать. Это суверенное право украинского руководства», — пояснил лидер президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший на переговорах украинскую делегацию.

Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, но требовал проводить их на условиях России — с признанием за Москвой суверенитета над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. «Свое не отдадим. Вот что все должны понять», — подчеркивал он.

Власти Украины требуют для переговоров и завершения конфликта возвращения границ 1991 года.

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