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Военная операция на Украине ,  
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Хуснуллин рассказал о ходе восстановления жилья в Мариуполе

Хуснуллин сообщил о восстановлении почти всех многоквартирных домов в Мариуполе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия». Его цитирует «РИА Новости».

«Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены», — сообщил он.

Вице-премьер рассказал, что к работам по восстановлению инфраструктуры в новых регионах привлечены в общей сложности 40 тыс. строителей. Он назвал их крупнейшим инфраструктурным проектом в России.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года после ожесточенных боев. Город в составе ДНР вошел в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

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Работы по восстановлению Мариуполя начались еще в 2022 году. Глава ДНР Денис Пушилин предупреждал, что сносу в городе подлежат более 60% домов.

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман не исключал, что полное восстановление Мариуполя может занять до пяти лет. Мэр Мариуполя Олег Моргун в июне 2023-го оценил сроки в три года. Хуснуллин в ноябре 2022-го допустил, что город могут восстановить за два года.

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На тот момент, по его словам, было сдано 150 домов, еще 1250 объектов восстанавливались. Моргун в июне 2023 года сказал, что ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тыс. объектов — это жилые дома, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.

Реконструкция также идет в порту и аэропорту Мариуполя, восстановительные работы ведут на культурных и социальных объектах. В мае 2023 года в городе начали ездить трамваи.

К июлю 2023 года в Мариуполе, по словам Хуснуллина, проживали 270 тыс. человек.

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Теги
Марат Хуснуллин Мариуполь ДНР восстановительные работы жилые дома
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