Правительство направит ₽1 млрд на восстановление морского порта Мариуполя

Морской порт Мариуполя (Фото: Александр Сухов / РИА Новости)

На восстановление морского порта Мариуполя направят около ₽1 млрд, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Такое решение позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья, работы промышленных предприятий и обеспечения снабжения людей всем необходимым», — сказал он в ходе заседания правительства.

Мишустин подчеркнул, что в городе расположена «единственная на Азовском море глубоководная грузовая гавань», через которую переваливаются строительные материалы и «другие крайне важные для людей и бизнеса товары и сырье».

В восстановлении нуждаются ключевые объекты порта, такие как железнодорожные депо и разъезды, электроподстанции и мастерские, склады и автодороги, пояснил премьер-министр.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года после ожесточенных боев. Город в составе ДНР вошел в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

Администрация Мариуполя рассчитывает полностью восстановить город за три года, пообещал в июне 2023 года мэр Олег Моргун.

По его словам, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тыс. объектов — это жилые дома, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.

В августе 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что власти уже активно интегрируют порт Мариуполя «в транспортно-логистические потоки страны».