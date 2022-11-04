Путин назвал Мариуполь древним русским городом, где есть над чем работать
Президент России Владимир Путин сообщил, что ночью 3 ноября обсуждал восстановление Донбасса, в том числе наиболее пострадавшего в ходе боев города Мариуполя. Он назвал Мариуполь древним русским городом, где «есть над чем работать».
«Мариуполь — известный очень, древний, можно сказать, русский город. Петр I там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина Вторая обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать», — сказал он во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).
ДНР (Мариуполь расположен на юго-западе республики), ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. 30 сентября были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 5 октября президент России подписал закон о ратификации договоров.
Боевые действия под Мариуполем начались с первых дней спецоперации России на Украине, к концу мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном «освобождении» города и последнего оплота сил ВСУ — металлургического комбината «Азовсталь».
В конце мая Минобороны сообщило о завершении работ по разминированию порта Мариуполя и возобновлении его работы. После того как Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами, петербургский губернатор Александр Беглов сообщил об отправке строителей в город.
В начале июня в Мариуполе начали возводить строительный городок, а 16 июня власти Петербурга отчитались о подготовке детского сада к реконструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что для восстановления Мариуполя создали мастер-план, аналогичный которому планируется сделать и для Северодонецка в ЛНР. Хуснуллин также допускал, что завод «Азовсталь» продолжит свою работу.
По оценке председателя Общественной палаты Донецкой народной республики Александра Кофмана, полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет.