Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Основатель Bosco di Ciliegi стал налоговым резидентом Швейцарии Бизнес, 15:33
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу Политика, 15:23
На легенду «Формулы-1» завели дело из-за пожеланий смерти главе Бразилии Спорт, 15:21
Путин назвал Мариуполь древним русским городом, где есть над чем работать Политика, 15:20
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 15:03
Ученые объяснили, что изображено на загадочном фото с «Джеймса Уэбба» Индустрия 4.0, 15:00
Путин разрешил мобилизовать лиц с неснятой судимостью по тяжким статьям Политика, 14:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин поручил вывезти из зоны боевых действий жителей Херсона Политика, 14:27
Путин назвал число мобилизованных в России Политика, 14:26
Махачев ответил на вызов лучшего бойца UFC Спорт, 14:19
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 14:19
Губернатор объявил о ликвидации аварии на канализации в Волгограде Общество, 14:13
Варданяна назначили главой правительства Нагорного Карабаха Политика, 14:10
Россия нанесла удары по военным заводам в двух областях Украины Политика, 14:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал Мариуполь древним русским городом, где есть над чем работать

Путин: Мариуполь — древний русский город, где есть над чем работать
Власти ДНР ранее говорили, что полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил, что ночью 3 ноября обсуждал восстановление Донбасса, в том числе наиболее пострадавшего в ходе боев города Мариуполя. Он назвал Мариуполь древним русским городом, где «есть над чем работать».

«Мариуполь — известный очень, древний, можно сказать, русский город. Петр I там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина Вторая обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать», — сказал он во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

ДНР (Мариуполь расположен на юго-западе республики), ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. 30 сентября были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 5 октября президент России подписал закон о ратификации договоров.

Боевые действия под Мариуполем начались с первых дней спецоперации России на Украине, к концу мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном «освобождении» города и последнего оплота сил ВСУ — металлургического комбината «Азовсталь».

В конце мая Минобороны сообщило о завершении работ по разминированию порта Мариуполя и возобновлении его работы. После того как Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами, петербургский губернатор Александр Беглов сообщил об отправке строителей в город.

В начале июня в Мариуполе начали возводить строительный городок, а 16 июня власти Петербурга отчитались о подготовке детского сада к реконструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что для восстановления Мариуполя создали мастер-план, аналогичный которому планируется сделать и для Северодонецка в ЛНР. Хуснуллин также допускал, что завод «Азовсталь» продолжит свою работу.

По оценке председателя Общественной палаты Донецкой народной республики Александра Кофмана, полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Мариуполь ДНР Донбасс Владимир Путин восстановление

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Балицкий заявил о превращении города Запорожье в аналог Мариуполя
Политика
СК установил личность приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе
Политика
Беглов открыл в Мариуполе памятник Александру Невскому
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter