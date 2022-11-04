Путин: Мариуполь — древний русский город, где есть над чем работать

Путин назвал Мариуполь древним русским городом, где есть над чем работать

Власти ДНР ранее говорили, что полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил, что ночью 3 ноября обсуждал восстановление Донбасса, в том числе наиболее пострадавшего в ходе боев города Мариуполя. Он назвал Мариуполь древним русским городом, где «есть над чем работать».

«Мариуполь — известный очень, древний, можно сказать, русский город. Петр I там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина Вторая обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать», — сказал он во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

ДНР (Мариуполь расположен на юго-западе республики), ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. 30 сентября были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 5 октября президент России подписал закон о ратификации договоров.

Боевые действия под Мариуполем начались с первых дней спецоперации России на Украине, к концу мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном «освобождении» города и последнего оплота сил ВСУ — металлургического комбината «Азовсталь».

В конце мая Минобороны сообщило о завершении работ по разминированию порта Мариуполя и возобновлении его работы. После того как Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами, петербургский губернатор Александр Беглов сообщил об отправке строителей в город.

В начале июня в Мариуполе начали возводить строительный городок, а 16 июня власти Петербурга отчитались о подготовке детского сада к реконструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что для восстановления Мариуполя создали мастер-план, аналогичный которому планируется сделать и для Северодонецка в ЛНР. Хуснуллин также допускал, что завод «Азовсталь» продолжит свою работу.

По оценке председателя Общественной палаты Донецкой народной республики Александра Кофмана, полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет.