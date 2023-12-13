Комбинат имени Ильича в Мариуполе возобновил работу после разминирования

Металлургический комбинат им. Ильича в Мариуполе, где во время боев в городе укрывались украинские военнослужащие, возобновил работу после разминирования. Об этом сообщил «РИА Новости» первый заместитель директора завода Роман Солонарь.

На предприятии запустили три цеха, к работе уже приступили первые 3,7 тыс. человек, сказал собеседник агентства. В дальнейшем, как уточнил Солонарь, штат планируется увеличить до 24 тыс. человек.

«Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления», — рассказал Солонарь. Часть продукции, которую выпускает последнее, отправляют на восстановление комбината, уточнил он.

Третье запущенное производство — копровый цех, где готовят к плавлению лом черных металлов, заключил Солонарь.

Российское Минобороны отчиталось о взятии металлургического комбината им. Ильича в Кальмиусском районе Мариуполя 15 апреля 2022 года. За два дня до этого ведомство сообщило, что в районе этого предприятия в плен сдались более тысячи военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Украины.

В июне 2023-го глава ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении разминирования комбината. Производство на предприятии, по его словам, планировали запустить в несколько этапов в период с 2023 по 2025 годы.

Металлургический комбинат им. Ильича в Мариуполе до апреля 2016 года был назван в честь Владимира Ленина. Затем название изменили в соответствии с законом Украины о декоммунизации. Завод стал носить имя Ильича в честь советского металлурга, директора Института черной металлургии УССР в 1952–1976 годах Зота Ильича Некрасова.