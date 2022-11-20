Хуснуллин допустил восстановление домов в Мариуполе на год раньше срока

В Мариуполе работают 28 тыс. строителей, сейчас восстановлены 150 домов из 1250 объектов, рассказал вице-премьер. В 475 домов подано тепло, до конца года власти ставят перед собой задачу обеспечить подключение тысячи объектов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Жилье в Мариуполе могут восстановить раньше намеченных в трехлетнем плане сроков, за два года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

«В целом планируем наш трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в городе выполнить за два года», — написал замглавы правительства, рассказав, что посетил Мариуполь и осмотрел ход работ по восстановлению города.

По словам Хуснуллина, всего в городе работает 28 тыс. строителей, сейчас восстанавливается 1250 объектов. Уже восстановлено 150 домов. При этом сохраняется проблема подключения объектов к сетям.

«Сейчас подано тепло в 475 домов, до конца года ставим задачу обеспечить подключение тысячи объектов, но есть проблема с ветхостью сетей», — добавил вице-премьер.

В конце июля Хуснуллин представил президенту России Владимиру Путину план по восстановлению Мариуполя в течение трех лет. До конца года, в частности, планируется восстановить 90 социальных объектов и создать новый транспортно-пересадочный узел.

Вице-премьер рассказал РБК, что Россия планирует построить в Мариуполе дополнительные парки, набережную, а также «самую современную больницу». Все здания в центре города, которые не были разрушены, восстановят «по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов».

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, в свою очередь, говорил, что восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет. По мнению главы республики Дениса Пушилина, более 60% домов в городе подлежит сносу.

Президент России Владимир Путин в июле сказал, что Россия будет участвовать в восстановлении ДНР и ЛНР «добрые месяцы и годы». Глава государства также принял решение о «шефстве» российских регионов над районами Донецкой и Луганской народных республик.

В Минстрое России был создан специальный департамент «по реализации специального инфраструктурного проекта, который будет заниматься восстановлением территорий.