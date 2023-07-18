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Хуснуллин оценил численность населения Мариуполя

Хуснуллин: численность населения Мариуполя достигла 270 тыс. человек
Фото: Александр Сухов / РИА Новости
Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Жители Мариуполя возвращаются в город. Об этом в ходе открытого диалога в Совете Федерации заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. <...> На дорогах уже пробки. <...> Настолько активно люди возвращаются, уже более 270 тыс. населения мы видим. Хотя год назад там было 170 максимум, и то с приписками. А сейчас 270 прям реально», — рассказал Хуснуллин.

Мариуполь восстанавливают по мастер-плану развития города, представленному президенту Владимиру Путину в июле 2022 года. Город перешел под контроль российских войск в мае прошлого года после ожесточенных боев. В сентябре ДНР вошла в состав России по итогам референдума.

20 ноября 2022 года Хуснуллин сообщал, что жилье в Мариуполе могут восстановить раньше намеченных сроков — не за три, а за два года. Позже мэр Мариуполя Олег Моргун сказал, что администрация рассчитывает полностью восстановить город в течение трех лет.

3 мая 2023-го врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе начали ездить трамваи.

5 июня глава Минтранса России Виталий Савельев сказал, что аэропорт в городе планируется запустить в 2024–2025 годах, «если позволит обстановка». Сейчас ведомство занимается подготовкой проектно-сметной документации. Аэропорт не функционирует с 2014 года, идет его реконструкция.

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