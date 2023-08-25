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Хуснуллин назвал сроки восстановления аэропорта в Мариуполе

Хуснуллин: аэропорт в Мариуполе восстановят в 2026–2027 годах
Сюжет
Военная операция на Украине
Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ&nbsp;на территории аэропорта Мариуполя
Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ на территории аэропорта Мариуполя (Фото: РИА Новости)

Полное восстановление аэропорта Мариуполя запланировано на 2026–2027 годы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Его восстановление является первоочередной задачей, поскольку ближайший аэропорт расположен в Таганроге, в 150 км», — отметил Хуснуллин (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что решение о восстановлении донецкого аэропорта будет приниматься с учетом обстановки в регионе.

Аэропорт Мариуполя не функционирует с 2014 года. В 2016-м он использовался ВСУ как военный штаб и был поврежден в результате ожесточенных боев с вооруженными силами ДНР и ЛНР.

До этого Минтранс называл более ранние сроки восстановления аэропорта — глава Минтранса Виталий Савельев говорил президенту Владимиру Путину, что его откроют в 2024–2025 годах.

Мариуполь восстанавливают по мастер-плану развития города, представленному Путину в июле 2022 года.

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Люди активно возвращаются в город, население уже составило более 270 тыс. человек, год назад там было 170 тыс., говорил Хуснуллин.

Город перешел под контроль российских войск в мае прошлого года после ожесточенных боев. ДНР вошла в состав России по итогам референдума. 5 октября 2022 года президент Владимир Путин подписал законы о принятии новых регионов в состав России.

Теги
Марат Хуснуллин аэропорты Мариуполь восстановление
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