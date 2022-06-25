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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР оценили сроки восстановления Мариуполя

Полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет, заявил ТАСС председатель общественной палаты Донецкой народной республики Александр Кофман.

«Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трех до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя», — сказал он.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Боевые действия близ Мариуполя начались в конце февраля, почти сразу после объявления президентом Владимиром Путиным о спецоперации на Украине. Штурм Мариуполя начался в конце марта, а 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об установлении контроля над городом. Украинские военные однако все еще держали оборону на территории комбината «Азовсталь», размер которого составляет около 1/15 от общей территории города. В середине мая они сдались в плен силам России и ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил в середине мая, что сносу подлежат более 60% домов в Мариуполе. Он при этом заверил, что город полностью восстановят, в связи с чего ожидается «стройка беспрецедентного масштаба». Восстанавливать территорию «Азовстали» не планируется, говорил назначенный властями ДНР мэр Мариуполя Константин Иващенко, объяснив такое решение большим уроном, полученным в ходе боевых действий. Пушилин допускал, что на месте промзоны построят «парковую зону или жилой какой-то массив». По его словам, мариупольцы не хотели бы восстановления «Азовстали» из-за негативного влияния комбината на экологию.

«Для нас важный вопрос — что [будет] с «Азовсталью». Но мы все склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно — это 12 тыс. работающих [на предприятии]», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин в конце июня.

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Мариуполь ДНР восстановление Донбасса Александр Кофман

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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