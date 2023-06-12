Мэр Мариуполя заявил о полном восстановлении города в течение трех лет

Администрация Мариуполя рассчитывает полностью восстановить город за три года. Об этом ТАСС сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун.

«Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», — сказал Моргун. Он отметил, что ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тыс. объектов — это жилые дома, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.

5 июня глава Минтранса России Виталий Савельев говорил, что аэропорт в городе планируется запустить в 2024-2025 годах, «если позволит обстановка». Сейчас ведомство занимается подготовкой проектно-сметной документации, добавил Савельев. Аэропорт Мариуполь не функционирует с 2014 года, ведется его реконструкция.

3 мая в Мариуполе начали ездить трамваи. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказывал, что после взятия город под российский контроль были обнаружены «застывшие на рельсах искореженные снарядами трамваи». По его словам, тогда было трудно поверить, что трамвайное движение удастся быстро восстановить.

20 ноября 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что жилье в Мариуполе могут восстановить раньше намеченных сроков — не за три, а за два года. Он отметил, что всего в городе работает 28 тыс. строителей, восстанавливались 1250 объектов. К тому моменту было восстановлено 150 домов.

Мариуполь перешел под контроль России в мае прошлого года, а с сентября ДНР входит в состав страны.